Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, “Haydi Hanımlar Spora” sloganıyla başlattığı proje, Eyüpsultanlı kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Eyüpsultanlı kadınların, sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmalarını amaçlayan proje ile hanımlar, pilates ve zumbayla form tutuyor, spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Eyüpsultanlı kadınların ücretsiz olarak zumba ve pilates dersleri aldıkları spor eğitimleri, dört farklı bölgede gerçekleştiriliyor. Profesyonel spor hocası Dilek Tezcan tarafından verilen spor eğitimleri Eyüpsultan Anadolu Lisesinde Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 07.30 - 08.30, akşam 18.30 - 19.30 ve 19.30 - 20.30 arası, Şehit Murat Taş Ortaokulunda Pazartesi ve Perşembe günleri 11.30 - 12.30 arası, Serdar Aksun Anaokulunda Salı - Cuma günleri 15.30 - 16.30 arası, Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezinde ise Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09.30 - 10.30, 10.45 - 11.45 ve 13.00 - 14.00 saatleri arasında veriliyor. “İki ayda 891 üyeye ulaştık”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in “Haydi Hanımlar Spora” çağrısının beklentinin üzerinde karşılık bulduğunu dile getiren spor hocası Dilek Tezcan, “Yaz Spor Okulları ile birlikte Eyüpsultanlı kadınları spora devam ettirelim dedik ve iki ay gibi kısa sürede 891 üyeye ulaştık. Dört farklı bölgede başlattığımız spor eğitimlerine kadınlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Yedekte bekleyen birçok üyemiz daha var. Spor eğitimlerimizi hemen hemen her bölgemizde, bir dersimiz pilates, bir dersimiz zumba olmak üzere haftada iki seans şeklinde gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında kardiyo çalışırken yazın ise kasların güçlenmesi, esnekliğin artması için pilates ve zumba yapıyoruz. Kilo almak isteyen üyelerimiz için birebir programlar hazırlıyoruz. Ayrıca bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga rahatsızlığı olan üyelerimiz için de kendi içimizde ayrı bir bölüm açtık. Fizik tedaviye yakın egzersizlerle onlara daha düzenli ve sağlıklı bir yaşam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Pilates ve Zumba ile kilo verip zinde kalıyoruz”

Dört kuşak Eyüpsultanlı olduğunu ve spora katıldığını kaydeden Emel Nasırlı Evkuran, “Önceden hiçbir sosyal aktivitem yoktu, devamlı evin içindeydim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hem spor yapıyorum hem sosyalleşiyorum. Şimdiye kadar 17 kilo verdim. Ben skolyoz hastasıyım, doktorlar bana yüzme öneriyor. Başkanımızdan yüzme havuzları yapmasını istiyoruz “ diye konuştu. “Başkanımızdan Kadınlar İçin Aletli Spor Salonu Rica Ediyoruz”

Spor eğitimlerine Alibeyköy’den katıldığını, spor yaparak kendisini çok sağlıklı ve zinde hissettiğini söyleyen Kübra Aslan, “Ben bir buçuk senedir spor eğitimlerine katılıyorum. Bir süre ara vermiştim şimdi yeniden başladım. Buranın çok faydasını gördüm. Başkanımızdan Eyüpsultanlı kadınlar için aletli spor salonları yapmasını rica ediyoruz” dedi.

Ankilozan Spondilit hastası olan, zumba ve pilates dersleri ile eklemlerinin açıldığını ifade eden Zuhal Gümüşkaşık ise “Spor eğitimlerine 14 aydır devam ediyorum ve hiç ara vermedim. Doktorlarım bana pilates önermişlerdi. Spor eğitimleri sayesinde 15 kilo verdim. Muhasebeci olduğum için bütün gün oturuyorum. Buraya geldiğimde bütün yorgunluğum geçiyor; eve keyifli gidiyorum. Keşke Dilek hocayla daha önce tanışsaydık" diye konuştu.

Spor eğitimlerine Düğmeciler Mahallesi’nden katılan ve 3 yıldır devam eden Birsen Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Dilek hoca sayesinde sporu sevdik. 93 kiloydum, 20 kilo birden verdim. Çok hantal ve hareketsizdim, spor sayesinde sağlığıma kavuştum. Başkanımız Deniz Köken’den bize ait bir spor salonu yapmasını istiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

Spor eğitimlerine İslambey Mahallesi’nden katılan, bir ayda iki kilo verdiğini söyleyen Hacer Ergün, şu ifadeleri kullandı:

“İşten çıkıp direkt buraya geliyorum. Şu son bir aydır müthiş bir rahatlama hissediyorum. Eve çok mutlu ve huzurlu gidiyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.”

“Bütün Kadınlara Spor Yapmalarını Tavsiye Ediyorum”

Spora başlayalı üç ay olmasına rağmen bunun çok büyük faydasını gördüğünü ifade eden Öznur Halil, “Dilek hoca bizlerle birebir ilgileniyor. İlk defa pilates yapıyorum. Şimdiden vücudum sıkılaşmaya başladı. Bizlere böyle bir imkan sunan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. “Spora başlamak beni hem bedenen hem de ruhsal olarak çok rahatlattı.”

Büyük bir travma geçirdiği için spora başladığını söyleyen, sporla birlikte psikolojisinin düzeldiğini belirten Özlem Koç, şöyle konuştu; “Çocuklarım iki yıl önce bir trafik kazası geçirdi. Bir yıl kadar yattılar. Onların iyileşme süreci ve nekahat dönemi beni bir hayli sarstı. Spora başlamak beni hem bedenen hem de ruhsal olarak çok rahatlattı. Beş ayda sekiz kilo verdim. Başkanımızdan Allah razı olsun. Umarım spor eğitimleri daha da gelişerek devam eder.”

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor

Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve zumba yaparak form tutuyor