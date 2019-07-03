HABER

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.İlçe içerisinde ikamet eden vatandaşların telefonla ya da bizzat gelerek başvurdukları Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Eyüpsultanlılar, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında psikoterapi desteği alabiliyor.

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

İlçe içerisinde ikamet eden vatandaşların telefonla ya da bizzat gelerek başvurdukları Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Eyüpsultanlılar, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında psikoterapi desteği alabiliyor. Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile danışmanına veya bireysel danışmana yönlendiriliyor. Gerek görülen durumlarda ise bireylerin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı merkez hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden randevu almak artık çok kolay
Merkezde; yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, anksiyete, somatizasyon vb gibi, çocukta kardeş kıskançlığı, okulla ilgili problemler, bilgisayar bağımlılığı, depresyon, alt ıslatma, tırnak yeme, tikler vb gibi birçok konuda çocuk psikologlar tarafından psikoterapi hizmeti veriliyor. Aile danışmanı ise çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik hizmet sunuyor.
Çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında ücretsiz psikoterapi desteği almak isteyen Eyüpsultanlılar, 0212 440 15 44 numaralı telefonu arayarak, rahatlıkla Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden randevu alabiliyorlar.

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Devrek bastonları göz kamaştırıyorDevrek bastonları göz kamaştırıyor
THY’den yolcularına özel seyahat kitiTHY’den yolcularına özel seyahat kiti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

Bu çiftliğe gidenler çalışma karşılığında bedava tatil yapıyor!

Bu çiftliğe gidenler bedava tatil yapıyor!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.