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EYÜP'TE AHŞAP HAMAM YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 05:03 | Son Güncelleme

Eyüp'te bir hamamın saunasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Eyüp'te bir hamamın saunasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden olurken, hamamda bulunan kişiler tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı yaşanmadı.

Eyüp'ün İdris Köşkü Caddesi'nde bulunan bir hamamın saunasında saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce hamamda bulunan kişiler, çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden olurken, herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmadı. Yangın nedeniyle hamamda çapta maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Çevredekilerden görüntü
- Yangını söndürme çalışmaları
- Vatandaş kamerası
- Genel ve detay görüntüler

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