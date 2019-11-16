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Eyüp'te bilgi evi öğrencileri, engelli öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Eyüp'te bilgi evi öğrencileri, engelli öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesinin bilgi evi öğrencileri, ziyaret ettikleri engelli öğrencilerle bir arada çok sayıda etkinlik yaptı, şarkı söyledi, dans etti.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren bilgi evi öğrencileri, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezinde (ESER) eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti.

Rehberlik merkezine giden ve kapıyı balonlarla süsleyen öğrenciler "Otizmin farkındayız kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankartı açtı.

Özel eğitim gören öğrencilerle rehberlik merkezinin bahçesinde müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, birlikte şarkı söyleyip dans etti.

Açıklamada etkinliğe katılan velilerden Derya Sağlam'ın görüşlerine de yer verildi. Sağlam, Eyüpsultan Belediyesi’nin engelli çocuklar için çok güzel faaliyetler yaptığını belirterek, "4 yıldır ESER’e geliyoruz. Aksaray’da yaşanan kötü hadise karşısında da bizler güçlü durmalıyız. Güçlü anneleriz. Bizim çocuklarımız melek, onların hiçbir suçu günahı yok. Diğer çocukların olduğu gibi bizim çocuklarımızın da eğitim hakkı var. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e de bizlere böyle imkanlar sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
engelli Eyüpsultan Belediyesi otizm

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