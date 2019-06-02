EYÜP'TE GECEKONDU YANGINI: EVDE YAŞANAN PANİK GÖRÜNTÜLENDİ

* Bir genç yangın çıkan evde yaşayanların ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Eyüp'te bir gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede döndürüldü. Yangın sırasında evde yaşayanlar ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı olan bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Eyüp'te iki katlı bir gecekondunun çatışında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangın; Eyüp Nişanca Mahallesi Çömlekçiler Arkası Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 22:30 sıralarında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Fatih, Şişli ve Eyüp itfaiyesi müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.