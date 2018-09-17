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Eyüp'te iki kardeşe silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

EYÜP Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştığı iki kardeşe silahla ateş açtı.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-EYÜP Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştığı iki kardeşe silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi, Şimşek Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir kişi ve iki kardeş Uğur T. Ve Ufuk T. sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan, belindeki silahla Uğur T. Ve Ufuk T. kardeşlere ateş açtı. Yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise, bir araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan iki kardeş Uğur T. Ve Ufuk T. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştirilen polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

“MERMİLER BU TARAFA DOĞRU GELİYORDU"

Görgü tanığı Ahmet Aydemir, “Tartışıyorlardı. Silah sıkmaya başlayınca içeri kaçtım. Vurulan bir tanesi buraya geldi. Burada yığıldı, kaldı. 2 kişi vuruldu. Ateş eden 1 kişiydi. Kaçarken görmedim. Silah sesinden dışarı çıkamadım. Mermiler bu tarafa doğru geliyordu. Vurulanlardan birinin durumunun ağır olması lazım. Baya bir kan kaybetti. 8-10 el silah sesi duydum" dedi.

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