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Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman gelecek 2022, kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur nedir?

29.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yapılan açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş Eyyam- ı Bahur sıcakları ne zaman gelecek, kaç gün sürecek gibi soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eyyam-ı Bahur ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman gelecek 2022, kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur nedir?

Son dakika bilgisine göre Eyyamı bahur sıcakları ülkemizi etkisi altına alacak. Kavurucu sıcaklıklar Ağustos ayında aşırı derece hissedilecek. Peki Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman gelecek 2022, kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur nedir?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK 2022?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 30 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin birçok yerinde etkisini göstereceği belirtildi.

Eyyam-ı Bahur yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini belirtmek için kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere eyyam-ı bahur her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

EYYAM-I BAHUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başına kadar sürdüğü belirtilse de ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürmektedir.

Bilhassa Ege Bölgesi'nde karasal iklime sahip olan iller bu kavurucu sıcaktan sürekli etkilenmektedir.

EYYAMI BAHUR NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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29 TEMMUZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Türkiye hava sıcaklıkları
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