Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman gelecek, kaç gün sürecek 2023? Eyyam-ı bahur sıcakları nedir, ne demektir?

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları Türkiye'yi etkisi altına alacak. Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılıyor. Kavurucu sıcaklıklar Ağustos ayında aşırı derece hissedilecek. İşte Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının gerçekleşeceği tarihler...

EYYAMI BAHUR NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK 2023?

2-3 Ağustos'ta karşılayacağımız Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 7-8 Ağustos gibi yerini Balkanlardan gelen ılık havaya bırakacağı öngörülüyor.

Fakat Balkanlardan gelen ılık hava atağı sonrasında ise Afrika sıcak hava dalgasının tekrar yurdumuza uğraması tahmin ediliyor.

EYYAM-I BAHUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başında başlayacak. Kavurucu sıcaklıkların yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU

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