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''Eyyam-ı bahur'' sıcaklıkları İstanbul'u kavuruyor! 15 gün boyunca sürecek

03.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen “eyyam-ı bahur” İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Neredeyse asfaltı bile eriten sıcaklıktan bunalan vatandaşların kendilerini boğazın serin sulara bıraktığı anlar kameralara yansıdı. “Eyyam-ı bahur” etkisini 15 gün boyunca sürdürecek.

''Eyyam-ı bahur'' sıcaklıkları İstanbul'u kavuruyor! 15 gün boyunca sürecek

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen “eyyam-ı bahur” etkisini göstermeye başladı. Afrika üzerinden gelen, çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla Türkiye’ye taşınmasına ve çok etkili boğucu sıcaklığı ifade eden “Eyyam-ı bahur” etkisini 15 gün boyunca sürdürecek.

İstanbul’un pek çok yerinde bazı vatandaşların başına güneş geçmemesi için şemsiyeyle kendilerini koruma altına aldığı görülürken bazı vatandaşlar da ellerindeki suları kafasından aşağı dökerek rahatlamaya çalıştı. Neredeyse asfaltı bile eriten “eyyam-ı bahur”dan etkilenen martılar gölgede dinlenirken vatandaşların da Cankurtaran Sahili’nde denize girdiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

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''TEMENNİMİZ ORMANLARIMIZ FAZLA SICAKTAN YANMASIN''

“Eyyam-ı bahur” sıcaklıklarını ilk defa duyduğunu söyleyen 71 yaşındaki Arif Çetin, “Sıcak ama daha da sıcaklar olacak bunları arayacağız. Önümüzdeki haftalarda Nem oranı yüksek olduğu için insan bunalıyor. Ben de dükkanı bıraktım, geldim Samatya’ya biraz güneşleneyim diye. En büyük temennimiz ormanlarımız fazla sıcaktan yanmasın” açıklamasında bulundu.

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''SICAK İYİDİR ZARAR GELMEZ''

Müsilajdan temizlenen suların çok güzel olduğunu belirten Ferhat Bey, “Sıcaklarla başımız biraz dertte. İyidir ama sıcak, zarar gelmez. Müsilaj durumu düzeldi, sular çok güzel. Sıcaklardan dolayı herkes stresli biraz. Burada serinlemeye çalışıyoruz. Birazdan suya gireceğiz” dedi.

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Artan sıcaklarda boğazın serin sularında rahatladığını söyleyen Levent Kuşansu ise, “Müsilajdan arındırıldı, tam güzel zamanı şimdi. Sarayburnu eski günlerine dönmüş diyebilirim. Ama buraya yüzme bilmeyen gelemez, yüzme bilmek şart” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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