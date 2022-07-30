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  4. Eyyam-ı bahur uyarıları gelmişti ama... "Gerçek değil, sıcaklıklar düşecek"

Eyyam-ı bahur uyarıları gelmişti ama... "Gerçek değil, sıcaklıklar düşecek"

30.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cehennem sıcakları olarak da bilinen ve "en sıcak gün" anlamına gelen eyyam-- bahurun başlayacağı uzmanalar tarafından duyurulmuştu. Son günlerde bunaltmaya başlayan sıcaklıkların eyyam-ı bahur olduğu ifade edilirken yapılan bir açıklamada bunun tam tersi olacağını ve sıcaklıkların düşeceği belirtildi.

Eyyam-ı bahur uyarıları gelmişti ama... "Gerçek değil, sıcaklıklar düşecek"

Havaların bunaltıcı derecede ısınması sonrası eyyam-ı bahur sıcaklarının geldiği ifade edilmişti. Özellikle Güneydoğu, Ege ve Akdeniz'de 40 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıklarının, eyyam-ı bahurun habercisi olduğu ifade edilmişti.

Cehennem ve çöl sıcakları olarak da bilinen eyyam-ı bahur, yılın en sıcak günü anlamına gelirken yapılan açıklamalarda temmuz sonu ve ağustos başına denk geldiği ifade edilmişti. Birçok uzman içinde bulunduğumuz günlerde eyyam-ı bahurun geleceğini ifade ederken tersi bir açıklama geldi.

Twitter'da yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla bilinen "Hava Forum" isimli sayda, eyyam-ı bahur haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek sıcaklıkların düşeceğini öne sürdü.

DSGFDJMÖ

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR, SICAKLAR DÜŞECEK"

Eyyam-ı bahur sıcakları haberi yine farklı servis ediliyor. Ege ve Akdeniz'de 45-50 derece sıcaklık beklemiyoruz. Hatta geçen haftakinden fazla sıcak da beklemiyoruz. Ege ve Akdeniz 31-37 arasında gidip gelecek. Cehennem sıcakları, çöl sıcakları haberleri gerçeği yansıtmıyor.

1 Ağustos Pazartesi itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklarda 2-3 derece düşüş bekliyoruz. Sıcaklık 30 derece altına inmeye başlıyor. Mini bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız.

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