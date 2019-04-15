Eyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu var

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da merkez ilçe Eyyübiye Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Kuş, belediyenin 116 milyon lira borcu olduğunu söyledi.

AK Parti'li Mehmet Ekinci'nin yeniden aday gösterilmediği Eyyübiye Belediye Başkanlığı'nı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'li Mehmet Ekinci kazandı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Kuş, yeni dönem ilk meclis toplantısına başkanlık etti.

2018 yılı faaliyet raporunun açıklandığı meclis toplantısında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1 Nisan 2019 itibariyle 116 milyon lira borcu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından geçen dönem merkez ilçe olan Eyyübiye'nin ikinci başkanı olan Mehmet Kuş, 116 milyon liralık borç ile ilgili olarak teknik ve idari anlamda inceleme yapıldığını söyledi. Mehmet Kuş, şunları söyledi:

"Meclis toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Bizler de ilk toplantımıza başkanlık yaptık. Şimdiden meclisimizde alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum. Mecliste 2018 yılı faaliyet raporları da görüşüldü. İlgili arkadaşlarımızın bizlere sunduğu ve halen çalışma üstünde olduğu mali tabloya göre Eyyübiye Belediyemizin 1 Nisan 2019 itibariyle şu anki borcu 116 milyon liradır. Banka kredileri 43 milyon, banka kredi faizleri 10 milyon, firmalara olan borçlar 50 milyon, vergi borcu 5,5 milyon, SGK borcu 5,5 milyon, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na olan borç 1,5 milyon liradır. Küsuratlarıyla birlikte toplam borcumuz şu an itibariyle 116 milyon liradır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Bir usulsüzlük olduğuna inanmak istemiyoruz. İnşallah öyle bir durum söz konusu değildir. Şayet öyle bir durum söz konusuysa herkes yargıda hesap verecektir. Biz ilk gün de ifade ettik; hizmetkar olmaya geliyoruz ve inşallah kardeşlerimizin de hizmetkarı olacağız, Eyyübiye'nin haklarını da koruyacağız."

Mehmet Kuş, mali açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve büyükşehir belediyesinden destek istediklerini de sözlerine ekledi.

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