HABER

Eyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da merkez ilçe Eyyübiye Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Kuş, belediyenin 116 milyon lira borcu olduğunu söyledi.

Eyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu var

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da merkez ilçe Eyyübiye Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Kuş, belediyenin 116 milyon lira borcu olduğunu söyledi.
AK Parti'li Mehmet Ekinci'nin yeniden aday gösterilmediği Eyyübiye Belediye Başkanlığı'nı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'li Mehmet Ekinci kazandı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Kuş, yeni dönem ilk meclis toplantısına başkanlık etti.
2018 yılı faaliyet raporunun açıklandığı meclis toplantısında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1 Nisan 2019 itibariyle 116 milyon lira borcu olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından geçen dönem merkez ilçe olan Eyyübiye'nin ikinci başkanı olan Mehmet Kuş, 116 milyon liralık borç ile ilgili olarak teknik ve idari anlamda inceleme yapıldığını söyledi. Mehmet Kuş, şunları söyledi:
"Meclis toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Bizler de ilk toplantımıza başkanlık yaptık. Şimdiden meclisimizde alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum. Mecliste 2018 yılı faaliyet raporları da görüşüldü. İlgili arkadaşlarımızın bizlere sunduğu ve halen çalışma üstünde olduğu mali tabloya göre Eyyübiye Belediyemizin 1 Nisan 2019 itibariyle şu anki borcu 116 milyon liradır. Banka kredileri 43 milyon, banka kredi faizleri 10 milyon, firmalara olan borçlar 50 milyon, vergi borcu 5,5 milyon, SGK borcu 5,5 milyon, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na olan borç 1,5 milyon liradır. Küsuratlarıyla birlikte toplam borcumuz şu an itibariyle 116 milyon liradır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Bir usulsüzlük olduğuna inanmak istemiyoruz. İnşallah öyle bir durum söz konusu değildir. Şayet öyle bir durum söz konusuysa herkes yargıda hesap verecektir. Biz ilk gün de ifade ettik; hizmetkar olmaya geliyoruz ve inşallah kardeşlerimizin de hizmetkarı olacağız, Eyyübiye'nin haklarını da koruyacağız."
Mehmet Kuş, mali açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve büyükşehir belediyesinden destek istediklerini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Eyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu varEyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu varEyyübiye Belediyesi'nin 116 milyon lira borcu var

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
Yarım metrelik turna balığı ile birinci olduYarım metrelik turna balığı ile birinci oldu
Diyarbakır Adliyesi’ne sokulmak istenen bin 388 suç aleti ele geçirildiDiyarbakır Adliyesi’ne sokulmak istenen bin 388 suç aleti ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.