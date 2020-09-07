Eyyup Fatih Şağban, iğrenç istismarı parayla örtbas etmeye çalışmış! Detaylar ortaya çıktı

Sakarya Akyazı Kuzuluk Mahallesi’ndeki Uşşaki tarikatı dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.

ÇOCUĞA 100 LİRA TEKLİF ETTİ

Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın ulaştığı iddianameye göre, Fatih Nurullah takma adını kullanan sapık şeyh, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştı.

Ardından, istismarlarına devam etti ve son istismarında odanın kapısını da kilitleyerek “Hürriyetinden yoksun kılma” suçunu da işledi. Çocuğun başına gelenleri yakınlarıyla paylaşması üzerine, ilk önce başka bir ilde yaşayan halayı sapık şeyhten hesap sormaya çalıştı.

10 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

Kendini “Evliyadır şaşar, embiyadır şaşmaz. Biz de nefis taşıyoruz. Masum bir hata işlemiş olabiliriz” sözleriyle savunmaya çalışan şeyh, bu kez 10 bin lira teklif etti.

En sonunda da çocuğun babası devreye girdi. Baba bir yandan olan biteni anlamaya çalışırken diğer yandan da kanıt toplamaya çalıştı.

"ALLAH DOSTLARININ HATALARINDA BİLE HAYIR VARDIR"

Şeyh, o çabalar sırasında çocuğun babasından İBAN numarası istedi, 70 bin lira önerdi, “… Belki de senin kızına piyango konmuştur” dedi ve “Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır” diyerek sapıklığına dini anlamlar yüklemeye çalıştı.

