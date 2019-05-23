"Eyyüp Nebi" beldesinin çehresi değişiyor

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki "Eyyüp Nebi" beldesi, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Eyüp Nebi beldesinde, bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyon alanı bin 400 metrekareyi bulan bölge, çalışmaların tamamlanmasının ardından cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyeye dönüşecek.

Her mevsim özellikle dini gün ve gecelerde çok sayıda Müslüman'ın ziyaret ettiği makamların başında gelen "Eyyüp Nebi" beldesindeki inşaat çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla hızlandı.

Bölgedeki çalışmalar hem yöre halkının hem de makamı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de takdirini topluyor. Peygamberlerin makamlarının bulunduğu mekanlara yapılan hizmetleri oldukça yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar cami ve külliye inşaatından dolayı Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.