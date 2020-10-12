Ezan okunduğunda ezanı dinlemek, müezzine sessiz bir şekilde eşlik etmek gerekir. Bir hadise göre ezan ile kamet arasında yapılan tüm duaların kabul olacağı ve Ezan duası okuyan kişilerin Peygamber Efendimizin şefaatine nail olacağı bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin şefaatine Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ve bütün insanların ihtiyacı olduğunu düşünürsek Ezan duasının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi kavramış oluruz. Bir Müslüman için bu şefaate erişmek oldukça faydalıdır. Bu nedenle Ezan duası dilimizden düşürmememiz, her ezanın ardından okumamız gereken çok faziletli bir duadır. İşte sizlere Ezan duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve Ezan duası anlamı…

Ezan Duası Arapça Okunuşu

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Ezan Duası Anlamı

Ezan duası okunuşu oldukça kolay, kısa ama çok faziletli bir duadır. Kısa olmasına rağmen çok derin ve değerli anlamlara sahiptir. Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği dualar arasında yer alan bu duayı anlayarak okuyabilmemiz açısından Ezan duası meali ve Ezan duası Türkçe okunuşu da oldukça önemlidir.

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

Ezan Duası Faydaları

Ezan duasının insana kattığı pek çok fayda bulunur. Ezan duası Peygamber Efendimize olan sevgimizi ve O’na olan şahitliğimizi pekiştiren çok kıymetli bir duadır. Bununla birlikte Ezan duasının faziletleri oldukça fazladır. Şimdi dilerseniz Ezan duasının faydalarından bazılarına birlikte göz atalım:

Ezan duası okuyan kişinin hanesine 2 milyon sevap yazılır. 1 sevap ile bile cehennem ateşinden korunabileceğimiz düşünüldüğünde 2 milyon sevap oldukça önemlidir.

Günahlarımızın bağışlanmasına ve daha iyi bir mümin olmamıza yol açar.

Ezan duası okuyan kişi Allah-u Teala’nın en sevdiği kulları arasına girer.

Çok istediğimiz ve olmasını dilediğimiz şeylerin gerçekleşmesini sağlayabilir.

Peygamber Efendimizin şefaati kıyamet gününde bizimle olur.

İç huzurumuzun artmasını sağlar.

Dert ve sıkıntılarımızdan kurtulmamıza yardımcı olur.

Ezan duası cennetin kapılarını sonuna kadar aralar.

Ezan Ne Demek? Ezan kelimesi dilimize Arapçadan gelmiştir. Sözlükte, İslam dininde müezzinin Müslümanları namaza davet etmek için yaptıkları çağrı anlamına geliyor. Ayrıca ezan; bildirmek, ilan etmek ve çağrı yapmak anlamlarını da taşıyor. Ezanın ortaya çıkışı ise şöyledir: Namaz bilindiği üzere Mekke’de farz kılınmıştır. Peygamber Efendimizin Medine’ye gidişine kadar ise namaz vakitlerini bildirmek adına hiçbir şey düşünülmemişti.

Medine’de uygulanan es-salah (namaza) çağrıları yetersiz kalınca farklı farklı görüşler üzerinde duruldu. Nakus çalınması, boruya üflenmesi, bayrak dikilmesi ve ateş yakılması gibi yöntemler İslam dinine uygun olmadığı için Hz. Muhammed tarafından onay görmemişti. Bu sıralarda Allah Resulünün ashabından Abdullah Bin Zeyd rüyasında sahabeye ezanı öğretmiş ve bu rüyasını Peygamberimize anlatmıştır. Hatta Hz. Ömer de bu rüyanın aynısını kendisinin de gördüğünü söylemiştir. Peygamber Efendimiz ezanın sözlerini Bilal-i Habeşi’ye ezberletmiş ve bir sabah vakti ilk ezan okunmuştur. Bir rivayete ezanın 622 yılında meşru kılındığı belirtilmiştir.

Ezan Okunurken Okunacak Dua Hangisidir? Peygamber Efendimiz "Ezanı duyduğunuz an işlerinizi bırakıp müezzine eşlik ediniz." diye buyurmuştur. Bir hadise göre ezan okunurken edilen duaların geri çevrilmeyeceği bildirilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed müminlere hem ezan okunurken hem de ezan okunduktan sonra Ezan duası okunmasını tavsiye etmiştir.

Resûlullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

"Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ".

Ezandan Sonra Okunan Dua Hangisidir?

Her Müslüman ezan okunduktan sonra Ezan duasını mutlaka okumalıdır. Ezan duası sevabı ve faydası çok olan bir duadır. Peygamber Efendimiz, Ezan okunurken müezzine eşlik eden, ardından da Ezan duası okuyan kişiye şefaatini müjdelemiştir.