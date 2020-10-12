Ezan okunduğunda ezanı dinlemek, müezzine sessiz bir şekilde eşlik etmek gerekir. Bir hadise göre ezan ile kamet arasında yapılan tüm duaların kabul olacağı ve Ezan duası okuyan kişilerin Peygamber Efendimizin şefaatine nail olacağı bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin şefaatine Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ve bütün insanların ihtiyacı olduğunu düşünürsek Ezan duasının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi kavramış oluruz. Bir Müslüman için bu şefaate erişmek oldukça faydalıdır. Bu nedenle Ezan duası dilimizden düşürmememiz, her ezanın ardından okumamız gereken çok faziletli bir duadır. İşte sizlere Ezan duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve Ezan duası anlamı…
Ezan Duası Arapça Okunuşu
Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd
Ezan Duası Anlamı
Ezan duası okunuşu oldukça kolay, kısa ama çok faziletli bir duadır. Kısa olmasına rağmen çok derin ve değerli anlamlara sahiptir. Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği dualar arasında yer alan bu duayı anlayarak okuyabilmemiz açısından Ezan duası meali ve Ezan duası Türkçe okunuşu da oldukça önemlidir.
"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."
Ezan Duası Faydaları
Ezan duasının insana kattığı pek çok fayda bulunur. Ezan duası Peygamber Efendimize olan sevgimizi ve O’na olan şahitliğimizi pekiştiren çok kıymetli bir duadır. Bununla birlikte Ezan duasının faziletleri oldukça fazladır. Şimdi dilerseniz Ezan duasının faydalarından bazılarına birlikte göz atalım:
Resûlullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duâyı okuyun:
"Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ".
Ezandan Sonra Okunan Dua Hangisidir?
Her Müslüman ezan okunduktan sonra Ezan duasını mutlaka okumalıdır. Ezan duası sevabı ve faydası çok olan bir duadır. Peygamber Efendimiz, Ezan okunurken müezzine eşlik eden, ardından da Ezan duası okuyan kişiye şefaatini müjdelemiştir.
Bir hadis-i şerifte de "Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz."buyurulmuştur:
"Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm".
Diyanet’e Göre Ezan Duası
Namaz vakitlerinde sema kapıları açılır ve rahmet inmeye başlar. O sebeple bu vakitlerde dua etmek çok faydalıdır. İslam alimleri ezan sonrası Ezan duası etmenin çok faydalı bir ibadet olduğunu belirtirler. Ezan duası Diyanet tarafından da kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Buna göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed "Ezanı okuyan müezzinle tekrar edip ardından Ezan duası okuyan kişiye kıyamet gününde şefaatim helal olur." diye buyurmuşlardır.
Ezan Duası Ne Zaman Okunur?
Ezan duası, her bir ezanın hemen ardından okunması gereken bir duadır. Vakit ezanları okunduktan sonra Ezan duası okumanın sevabı oldukça büyüktür. Ayrıca Ezan duası okumak çok faydalı bir sünnettir. Bu nedenle duyduğumuz her ezanda müezzine sessiz bir şekilde eşlik etmeli ve ezanın ardından Ezan duasını mutlaka okumalıyız.
Ezan Duası Abdestsiz Okunur Mu?
Ezan duası okurken abdestli olmak şart değildir. Ezan duasını, her ezanın arkasından abdestli ya da abdestsiz olarak gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Ancak her duada olduğu gibi Ezan duasını da abdestli okumak hem daha hayırlı hem de daha sevaptır.
Ezan Duası Nasıl Ezberlenir?
Kıyamet günü Peygamber Efendimizin okuyana şefaatini müjdelediği Ezan duası kısa olması nedeniyle kolayca ezberleyebileceğiniz bir duadır. Sevabı ve hikmeti bol olan bu duayı şu yöntemleri izleyerek rahatlıkla ezberleyebilirsiniz:
- Duayı ezberlemeye başlamadan önce birkaç defa okuyun.
- Daha sonra duanın ilk cümlesini ezberlemeye başlayabilirsiniz.
- İlk cümleyi ezberlediğinizden emin olduktan sonra ikinci cümleye geçebilirsiniz.
- İkinci cümleyi ezberledikten sonra ilk cümle ile birlikte birkaç kez zihninizden tekrar ediniz.
- Diğer cümleleri ezberlerken de daha önceki cümleleri tekrar ederek hafızanızda yer etmesini sağlayabilirsiniz.
- Ezan duasının tamamını ezberledikten sonra en az 10 kez tekrar etmelisiniz.
- Daha sonra uygun zamanlarınızda duayı tekrar tekrar okumanız da unutmamanız açısından çok önemlidir.
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Ezan duasını yazarak ve dinleyerek de rahat bir şekilde ezberleyebilirsiniz.
Rüyada Ezan Duasını Okuduğunu Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Ezan duasını okuduğunu görmenin birbirinden hayırlı anlamları vardır. Bu hayırlı anlamların en önemlisi de rüyasında Ezan duasını okuduğunu gören kişinin gerçek hayatta hem maddi hem de manevi olarak büyük bir zenginlik elde edeceği şeklindedir. Rüyayı, hızlı bir gelir artışı, aniden gelen mutlu haber ya da dargınlıkların son bulması şeklinde yorumlamak mümkündür.
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