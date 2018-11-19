Ezan okurken kalp krizinden öldü

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Derepazarı ilçesinde yatsı ezanını okuduğu sırada kalp krizi geçiren Çaykur Derepazarı Çay Fabrikası Muhasebe Müdürü Memiş Çeliktoz (58) yaşamını yitirdi.
Derepazarı ilçesinde bir camide Mevlit Kandili programı sonrası yatsı ezanını okuyan Memiş Çeliktoz fenalaştı. Ezanı yarıda bırakmak zorunda kalan Çeliktoz, yere yığıldı. Camiye çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeliktoz, kurtarılamadı. Çeliktoz'un kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Çaykur Derepazarı Çay Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü yapan Çeliktoz, yarın ilçede toprağa verilecek.
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