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Ezan saatini sormak için durdurduğu kamyonun altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Mehmet Gürsoy (80), sürücüsüne ezanın okunup okunmadığını sormak için durdurduğu kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ezan saatini sormak için durdurduğu kamyonun altında kaldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Mehmet Gürsoy (80), sürücüsüne ezanın okunup okunmadığını sormak için durdurduğu kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Gürsoy'un yakınlarının saldırısına uğrayınca bir eve sığınan kamyon şoförü Can Bal ise gözaltına alınıp, tutuklandı.
​Kaza, Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır Mahallesi'nde meydana geldi. Parkinson ve Alzheimer hastası olan Mehmet Gürsoy (80), hareket halindeki 65 AK 696 plaklı kamyonun şoförü Can Bal'a (50) işaret edip durmasını istedi. İddiaya göre Gürsoy, Can Bal'a akşam ezanının okunup okunmadığını sordu. Aldığı cevap sonrası Gürsoy, şoförün yanından ayrıldı. Kısa süre sonra da Can Bal, aracı hareket ettirdi. Bu sırada kör nokta olarak tabir edilen şoförün görüş açısının dışında kalan bölümden geçen Gürsoy, kamyonun altında kaldı. Gürsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.
YAKINLARI SALDIRDI, EVE SIĞINDI
Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mehmet Gürsoy'un yakınları, Can Bal'a saldırdı. Kaçan Bal, yakındaki bir eve sığındı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Can Bal jandarma tarafından gözaltına alınırken, Mehmet Gürsoy'un cenazesi ise Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü Can Bal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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