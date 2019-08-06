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Ezana "makam" farkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadettin Volkan Kopar, ezanın Türk musikisinin farklı makamlarında icra edildiği albüm hazırladı - Volkan Kopar: - "Ezan çok önemli bir davet. Bu kadar önemli bir davetin sadece 4 ya da 5 gibi sınırlı sayıda makamla icra edildiğini görüyoruz. Türk musikisinde 600'e yakın makam var" - "Albümde bugüne kadar okunmamış, okunsa da kayıt altına alınmamış veya bilimsel çalışma olarak ifade edilmemiş 7 farklı makamda ezan örneği sunuluyor"

BİLAL ACAR - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadettin Volkan Kopar, ezanın Türk musikisinin farklı makamlarında icra edildiği albüm çalışması yaptı.

Kopar, "Türk Müziğinin Çeşitli Makamlarıyla Ezan" adlı albümünü ve buradaki notaları içeren kitabını AA muhabirine anlattı.

Kitap ve ezan albümünün yüksek lisans tezi olarak hazırlandığını anlatan Kopar, ezanın önemli bir davet olduğunu, eserinde bu önemli davete zenginlik katma çabasını sergilediğini belirtti.

Ezanın ibadete çağrı olmakla birlikte kendi içinde musikiyi de barındırdığına dikkati çeken Kopar, çalışmasını hazırlarken "bu kadar önemli bir davetin neden sınırlı sayıda makama icra edildiği" sorusundan yola çıktığını söyledi.

- "Bu makamlarda ezanla ilgili denemeler olsun"

Kopar, "Bu kadar önemli bir davetin sadece 4 ya da 5 gibi sınırlı sayıda makamla icra edildiğini görüyoruz.Türk musikisinde 600'e yakın makam var. Biz 100'ünü biliyoruz. Bu makamlarda ezanla ilgili denemeler olsun." ifadelerini kullandı.

Albümde bugüne kadar okunmamış, okunsa da kayıt altına alınmamış veya bilimsel çalışma olarak ifade edilmemiş 7 farklı makamda ezan örneği sunulduğunu kaydeden Kopar, albümdeki makamların tüm detaylarıyla notaya alındığını ve bunun da kitaba aktarıldığını belirtti.

Albümdeki nikriz, acemaşiran, eviç, nihavent, bayatiaraban, acemkürdi ve hicazkar makamlarındaki ezanların Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca ve hafız Murat Eroğul tarafından icra edildiğini bildiren Kopar, şöyle devam etti:

"Fatih Koca akademisyenliğin yanı sıra Türk tasavvuf müziği alanında çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca Ayasofya Camisi'nde 85 yıl sonra sabah ezanını okuyan ilk kişidir. Eroğul da musiki çalışmalarını Ankara'da devam ettiren önemli hafızlarımızdan biridir."

Kopar, albümün ve kitabının akademik çevrede olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

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