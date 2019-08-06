BİLAL ACAR - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadettin Volkan Kopar, ezanın Türk musikisinin farklı makamlarında icra edildiği albüm çalışması yaptı.

Kopar, "Türk Müziğinin Çeşitli Makamlarıyla Ezan" adlı albümünü ve buradaki notaları içeren kitabını AA muhabirine anlattı.

Kitap ve ezan albümünün yüksek lisans tezi olarak hazırlandığını anlatan Kopar, ezanın önemli bir davet olduğunu, eserinde bu önemli davete zenginlik katma çabasını sergilediğini belirtti.

Ezanın ibadete çağrı olmakla birlikte kendi içinde musikiyi de barındırdığına dikkati çeken Kopar, çalışmasını hazırlarken "bu kadar önemli bir davetin neden sınırlı sayıda makama icra edildiği" sorusundan yola çıktığını söyledi.

- "Bu makamlarda ezanla ilgili denemeler olsun"

Kopar, "Bu kadar önemli bir davetin sadece 4 ya da 5 gibi sınırlı sayıda makamla icra edildiğini görüyoruz.Türk musikisinde 600'e yakın makam var. Biz 100'ünü biliyoruz. Bu makamlarda ezanla ilgili denemeler olsun." ifadelerini kullandı.