HABER

"Ezana saygı, sağduyuya davet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut: - "Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir" - "Milletimizin birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatır, bu tür maksatlı ve kışkırtıcı eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ederiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir." dedi.

Akbulut, Haliç Kongre Merkezi'nde vakfın üyesi ve destekçisi kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşananları kınadı.

Katılımcılar adına konuşan Akbulut, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulmasının kamuoyunu derinden sarstığını belirterek, birlik-beraberliğin, bağımsızlığın ve dinin sembolüne karşı yapılan bu fiili durumun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ezan üzerinde yakın tarihte de çokça oyun oynandığını aktaran Akbulut, ezanın her türlü ideolojinin ve siyasetin üstünde olduğunu vurguladı.

- "Ezanın dinmesi esaretin ifadesidir"

Ezanın namaza davet olduğunu dile getiren Akbulut, "Ezan, Müslümanlar için bir hürriyet beratı, güftesi değiştirilemez bir İstiklal Marşı'dır. Ezanın dinmesi esaretin ifadesidir. Ezansız bir İslam diyarı düşünülemez." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un istiklali ezanların yükselmesinde gördüğünü İstiklal Marşı'ndan dörtlük okuyarak anlatan Akbulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ezan Müslümanların ortak değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin İstiklal Marşı, İslam toplumunun ortak zaman ölçüsü ve parolasıdır. Ezan başlayan günü beş bölüme ayırmakta, inananlara bir disiplin ruhu aşılamaktadır.

Dinimizde ezanın okunmasına özen gösterildiği gibi tekrar edilerek dinlenmesi de gereklidir. Peygamberimiz şöyle buyurur, 'Ezanı işitince müezzinin söylediği kelimeleri söyleyiniz.' Ezan, İslam ülkelerinin hepsinde aynı güfte ile okunur. Asli yapısı değiştirilemez, cihanşümuldür. Ezan asla alay ve eğlence mevzusu edilemez. Ezana saygı gösterilmesi gerekir. Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir."

İnsanlığın barış için çok bedel ödediğini kaydeden Akbulut, şunları kaydetti:

"Din ve inanca saygı duymamak barışa indirilmiş bir darbedir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, milletimizin birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatır, bu tür maksatlı ve kışkırtıcı eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ederiz."

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Prof. Dr. Azap: Aşıya direnç nedeniyle toplumda büyük salgınlar olacakProf. Dr. Azap: Aşıya direnç nedeniyle toplumda büyük salgınlar olacak
(Özel Haber) Van Gogh’un ünlü resimlerini erişte, mercimek ve nohut kullanarak kopyalıyorlar(Özel Haber) Van Gogh’un ünlü resimlerini erişte, mercimek ve nohut kullanarak kopyalıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ezana saygı Haliç Kongre Merkezi Sağduyu Türkiye Gönüllü Teşekküler Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzlar çözülünce oraya koştular

Buzlar çözülünce oraya koştular

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.