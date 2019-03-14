"Ezana saygı, sağduyuya davet"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir." dedi.

Akbulut, Haliç Kongre Merkezi'nde vakfın üyesi ve destekçisi kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşananları kınadı.

Katılımcılar adına konuşan Akbulut, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulmasının kamuoyunu derinden sarstığını belirterek, birlik-beraberliğin, bağımsızlığın ve dinin sembolüne karşı yapılan bu fiili durumun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ezan üzerinde yakın tarihte de çokça oyun oynandığını aktaran Akbulut, ezanın her türlü ideolojinin ve siyasetin üstünde olduğunu vurguladı.

- "Ezanın dinmesi esaretin ifadesidir"

Ezanın namaza davet olduğunu dile getiren Akbulut, "Ezan, Müslümanlar için bir hürriyet beratı, güftesi değiştirilemez bir İstiklal Marşı'dır. Ezanın dinmesi esaretin ifadesidir. Ezansız bir İslam diyarı düşünülemez." dedi.