Ezana saygısızlığa ezan okuyarak tepki gösterdiler

Afyonkarahisar’da Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen üyeleri, Taksim’de ezanın protesto edilmesine karşılık bir araya gelerek ezan okuyarak basın açıklaması yaptılar.

Taksim’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan bir gurubun yatsı ezanı sırasında ıslaklarla protesto etmesine tepkiler sürüyor. Diyanet-Sen Afyonkarahisar Şubesi üyeleri PTT önünde bir araya gelerek ezanı protesto edenleri basın açıklamasıyla kınadılar. Basın açıklaması öncesi pankartlar açılarak ezan okundu.

Daha sonra Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Boyraz, yaptığı açıklamada, ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlüğün asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklar ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza attılar. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli ve haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” dedi.

“Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız”

Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını belirten Diyanet-Sen Şube Başkanı Boyraz, “Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu gün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi ve üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterile bilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden ve inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.