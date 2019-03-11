HABER

"Ezana saygısızlığa" tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen ile Memur-Sen üyeleri, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananları protesto etti

KİLİS/ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen ile Memur-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.

Diyanet-Sen Kilis Şube Başkanı Recep Yıldız, Memur-Sen Kilis Şubesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atıldığını söyledi.

Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretinin gösterilmesinin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır."

Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını ve İslami değerlere saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Diyanet-Sen Şubesi üyeleri de yaşananları kınadı.

Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz, üyeleriyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu ifade etti.

Herkesin saygı ve kardeşlik düsturu ile hareket etmesi gerektiğini belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Toplumu kutuplaştırmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerinde oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum oluğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyası dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye gayret gösteriyorum."

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen Şubesi üyeleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Şevket Bozdoğan, Memur-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdülaziz Aydın ve üyelerle oda binasında yaptığı açıklamada, ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlüğün kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Bozdoğan, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." dedi.

Bu oyunlara prim verilmeden sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bozdoğan, hukuk çerçevesinde bu olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Sokak sanatçısına para cezası kesildiSokak sanatçısına para cezası kesildi
Sultangazi'deki otomobilin kaza anı kameradaSultangazi'deki otomobilin kaza anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ezan ıslık Kahramanmaraş Kilis protesto Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.