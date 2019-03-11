"Ezana saygısızlığa" tepkiler

KİLİS/ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen ile Memur-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti. Diyanet-Sen Kilis Şube Başkanı Recep Yıldız, Memur-Sen Kilis Şubesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atıldığını söyledi. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretinin gösterilmesinin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: "Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır."

Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını ve İslami değerlere saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da Diyanet-Sen Şubesi üyeleri de yaşananları kınadı. Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz, üyeleriyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu ifade etti. Herkesin saygı ve kardeşlik düsturu ile hareket etmesi gerektiğini belirten Gündüz, şöyle konuştu: "Toplumu kutuplaştırmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerinde oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum oluğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyası dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye gayret gösteriyorum."