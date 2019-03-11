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"Ezana saygısızlığa" tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Konya ve Afyonkarahisar'da Diyanet-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara tepki gösterdi

KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da Diyanet-Sen öncülüğünde bir araya gelen gruplar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananları protesto etti.

Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç, Memur-Sen Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Taksim'de ezana karşı büyük saygısızlık yapıldığını, bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Okunan ezana ıslık ve sloganlarla yapılan saygısızlığın ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapıldığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Ezanımıza yapılan bu saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir."

Koç, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu vurgulayarak, "Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler, özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu düşünüyor, bu olayı kesinlikle sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da da Diyanet-Sen üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla PTT şubesi önünde bir araya geldi.

Burada, gruptaki bir müezzin tarafından ezan okundu.

Diyanet-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ömer Boyraz, grup adına yaptığı açıklamada, ezana tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezanı protesto etmenin, toplumdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik olduğunu ifade eden Boyraz, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
8 Mart Diyanet-Sen ezan Taksim tepki

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