HABER

"Ezanı bu yurttan silme imkanınız yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok" - "Şer ittifaklarıyla ortaklık yapıyorsunuz. Bu ortaklığı ilan ettiğinizde bu millet size 'Millet İttifakı' demeyecek, 'zillet ittifakı' diyecek korkusu ve endişesi içindesiniz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok." dedi.

Dönmez, merkez Osmangazi ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin sıradan bir belediye seçimi olmanın ötesine geçtiğini söyledi.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu karşımızdaki ittifakın özellikle söylemleri üzerinden birkaç hususu ifade etmek istiyorum, ortada iki parti var resmi olarak bazı yerlerde birlikte girdiklerini ifade ettiler fakat onun dışında ilan etmediğiniz, bu milletin bildiği ortaklarınız da var, şer ittifaklarıyla ortaklık yapıyorsunuz. Bu ortaklığı ilan ettiğinizde bu millet size 'Millet İttifakı' demeyecek 'zillet ittifakı' diyecek korkusu ve endişesi içindesiniz. İstediğiniz kadar korkun, istediğiniz kadar gizleyin, bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle birlikte olduğunuzu görüyor. Özellikle büyük şehirlerde meclis üyesi aday listelerinde HDP'li daha önce teröre bulaşmış veya hoşgörüyle yaklaşmış kişilerin isimleri çıkmaya başladı ama Cumhur İttifakı'nda her milletten her farklı inançtan insanları görebilirsiniz ancak hain göremezsiniz, terör, terörist sevicisi göremezseniz."

8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşanan olaya değinen Dönmez, "O yürüyüşte normal olmayan bir şey yaşandı. Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok. Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete ve bu halka saygısı, sevgisi olabilir mi? Bizim yurttaşlarımız 31 Mart'ta buna en etkili cevabı sandıkta verecek." dedi.

Dönmez, Bursa'da doğal gaz kullanımıyla ilgili olarak da kentin hemen hemen tamamında kullanıldığını, 4 ilçeye de en kısa zamanda doğal gaz geleceğini ifade etti.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Üsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldıÜsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldı
Bilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldıBilal Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.