Ezanı dinlerken 3.kattan düşen yaşlı kadın öldü

Karabük’te sabah ezanını dinlemek için cama çıkan 87 yaşındaki yaşlı kadın dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Şafak Sokak’ta meydana geldi. Ayşa Aynacıoğlu isimli 87 yaşındaki yaşlı kadın, iddiaya göre, sabah ezanını dinlemek için cama çıktı. Tansiyon ve Azheimer hastası yaşlı kadın o sırada dengesini kaybedip düşerek yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

