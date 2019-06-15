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Ezanın aslına döndürülmesinin 69. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut: - "Milletimize, din ve inanç özgürlüğü sağlayan bu düzenlemeyi yapanları, başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere rahmetle anıyor, bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, ezanın aslına döndürülmesinin 69. yıl dönümüne ilişkin, "Milletimize, din ve inanç özgürlüğü sağlayan bu düzenlemeyi yapanları, başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere rahmetle anıyor, bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbulut, yaptığı açıklamada, milletin talep etmediği halde, tek parti yönetimi tarafından çıkartılan ve 18 yıl boyunca uygulanan Türkçe ezanın, yürekleri burktuğunu, camileri mahzun bıraktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanmasından sonra, milletin beklentisine cevap vermek için, ilk icraat olarak 16 Haziran 1950 yılında ezanın aslına uygun olan şekli ile Arapça okumasına serbestlik getirmiştir. Ezanın aslına uygun okunuşuna iade edilişinin 69. yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Milletimize, din ve inanç özgürlüğü sağlayan bu düzenlemeyi yapanları, başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere rahmetle anıyor, bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Ezan Müslümanların ortak değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin istiklal marşıdır. Ezan İslam dünyasının ortak mirasıdır. Asli yapısı değiştirilemez, cihanşümuldür. Ezan, milletimizin birliğinin ve milli şuurun bir ifadesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Ezanı Muhammedî Hamza Akbulut TGTV

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