Ezanın aslına iadesinin 69. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Milli Yerli İslami Düşünce Platformu üyeleri, ezanın tekrar Arapça okunmasının 69. yıl dönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarı başında andı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da yapılan anma törenine, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Platform Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Söz milletindir." diyerek haykırdığını ve haykırışını devam ettirdiğini söyledi.

Adnan Menderes'in iktidar olduğu zaman yaptığı ilk işin Ezan-ı Muhammediyi aslına rücu ettirmek olduğunu hatırlatan Akyüz, "İnsanların 18 yıllık ezan hasreti bitmiştir. Diğer insanlar da huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes'e dua etmişler." diye konuştu.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak da ezanın Türkçe'ye çevrilmesinin aslında kendilerinin şahsına karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Dilipak, "Aslında Menderes sizin iradenize teslim olmuştu ve ezanın aslına döndürülmesi sadece bir başlangıçtı. Birilerinin öfkesi hala dinmiş değil. Tarih, övgü ya da sövgü kitabı olmamalı. Bugün burada toplanmamız, geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi nasıl inşa edeceğimize ilişkin bizde bir idrak oluşturmalı ve bu anlamda sorumluluğumuzu kuşanmalıyız." dedi.

Gazeteci-yazar Muharrem Coşkun ise 15 yıl önce hazırladığı "Garp İzi" adlı belgeselde Arapça ezan yasağının hangi süreçlerin ardından başladığını anlattığını söyledi.

Program diğer platform üyelerinin konuşmaları ve okunan ezan ve duanın ardından sona erdi.

