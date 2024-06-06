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  4. Ezber bozan açıklama: Ayakta idrar yapmak prostat yapar mı? Prostat riskini azaltmak için bu besinleri tüketin

Ezber bozan açıklama: Ayakta idrar yapmak prostat yapar mı? Prostat riskini azaltmak için bu besinleri tüketin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.06.2024 13:49
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'Ayakta idrar yapmanın prostat hastalıklarına neden olduğuna' dair yaygın bir inanış olduğunun altını çizen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, “Mevcut bilimsel veriler bu iddiayı desteklemiyor. Prostat hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal değişiklikler daha belirgin rol oynar” dedi.

Ezber bozan açıklama: Ayakta idrar yapmak prostat yapar mı? Prostat riskini azaltmak için bu besinleri tüketin

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, halk arasında çok konuşulan ‘ayakta idrar yapmak prostat hastalığına yol açar' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayakta idrar yapmanın prostat hastalıklarına neden olduğuna dair yaygın bir inanış olduğunu belirten Opr. Dr. Kıvrak, “Ancak, mevcut bilimsel veriler bu iddiayı desteklemiyor. Prostat hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal değişiklikler daha belirgin rol oynar. Ayakta veya oturarak idrar yapma şeklinin prostat sağlığını doğrudan etkilediğine dair yeterli kanıt bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“KABAK ÇEKİRDEĞİ, PROSTAT HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLİR”

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Prostat sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ile alkol tüketiminden kaçınmanın önemine değinen Opr. Dr. Mithat Kıvrak, “Bu önerilerin dışında kabak çekirdeği, iyi huylu prostat hastalığında faydası gösterilmiştir. Yine domates, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyveler gibi antioksidan bakımından zengin besinler tüketilmesi prostat sağlığı açısından faydalı olacaktır.

PROSTAT

Yürüyüş, koşu, yüzme gibi kardiyovasküler sağlığınızı destekleyen aktiviteler ve haftada birkaç gün kas gücünüzü artırıcı egzersizler yapılmalıdır. Aşırı kafein ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. İdrar yaparken mesane tamamen boşaltılmalı ve tuvalet ihtiyacını geciktirmemeye özen gösterilmelidir” ifadelerine yer verdi.

“KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN”

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Prostat sağlığı konusunda endişeleri olanların mutlaka bir uzmana danışması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Kıvrak, “Kendi kendinize tanı koymaktan veya internet üzerinde doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere göre hareket etmekten kaçının. PSA seviyelerinizi düzenli kontrol ettirin. Bu test, prostat kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynar.

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Prostat sağlığı konusunda daha fazla bilgi ve kişisel tavsiye için bir üroloji uzmanına başvurmanız önemlidir. Konu özelinde, sizin için en uygun yaşam tarzı değişikliklerini ve tedavi seçeneklerini belirlemenize yardımcı olabilir” diye konuştu. (İHA)

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