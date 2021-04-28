Ezberler bozuluyor! Rusya'dan ABD'ye 'sıfırlama' teklifi!

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler son zamanlarda açık bir kriz içinde: ABD birbiri ardına yaptırımlar getiriyor, diplomatları sınır dışı ediyor, Rusya misillemede bulunmak zorunda kalırken Washingon, Moskova’yı ‘cezalandırmaya’ devam etme sözünü veriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Direktörü Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda, mevcut durumdan çıkış yolunu nasıl gördüklerini ve ABD’li politikacıların buna hazır olup olmadıklarını detaylandırdı. İkili ilişkilerdeki mevcut durumun neden ‘Soğuk Savaş’ döneminden bile kötü olduğunu anlatan Lavrov, Rusya’nın tepkisinin nasıl olacağını ve Batı tarafından Moskova'ya uygulanan tek taraflı yaptırımları eleştirdi.

"BİZE KALSA ÇOKTAN NORMALE DÖNMÜŞ OLURDUK"

Lavrov "Bu sadece bize bağlı olsaydı belki de çoktan normal ilişkilere dönmüş olurduk. İlk ve bence kesinlikle bariz ve zor olmayan adım, Rusya’nın ABD’deki diplomatlarının faaliyetinin kısıtlanması yönünde alınan tedbirleri sıfırlardık ki bu tedbirlere yanıt olarak biz de ABD’nin Rusya’daki diplomatların faaliyetini kısıtlamıştık. Bunu, ABD Başkanı Joe Biden yemin edip göreve başladıktan hemen sonra idaresine önerdik. Bu durumu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken’e hatırlattım. Dayatmadan. Sadece, normal çalışabilmemiz için en bariz adımın, başkanlık görevinden ayrılmadan iki hafta önce kapıyı çarparak, hırs yaparak ve tüm Viyana anlaşmalarını ihlal ederek Rus varlıklarına el koyan ve Rus diplomatları sınır dışı eden Barack Obama’nın başlattığı her şeyi sıfırlamak olduğunu söyledim. Sonra zincirleme reaksiyon başladı. Bu arada biz uzun süre sabrettik. 2017 yaz aylarına kadar bekledik. Çünkü Trump, o sıralar Beyaz Saray’dan gitmekte olan Obama’nın dışa dönük aşırılıklarına tepki göstermememizi istedi. Fakat Trump yönetimi de bu durumu normal mecraya taşımadı, bu yüzden biz az çok aynı şekilde karşılık vermek zorunda kaldık. Ancak Amerikalılar durulmadı." dedi.