Ezel’in Ömer’i İsmail Filiz 4 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor

Az sayıda projede yer alan İsmail Filiz, TRT1’in iddialı dizisinin ekibine katıldı. Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu şimdiye kadar Anadolu Kartalları, Deliler Fatih’in Fermanı ve Adanış Kutsal Kavga isimli sinema filmlerinde de çeşitli rollerde boy gösterdi.

BARBAROS DİZİSİNE KATILDI

Milat isimli dizi ile 2015 yılında ekranda Yağız olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2015-2017 sezonunda ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Abaza Mehmet Paşa karakterini canlandırmıştı. Oyuncu şimdilerde ise tüm vaktini yeni TRT1 dizisine çalışarak hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu İsmail Filiz yakında TRT 1’de yayınlanacak olan Barbaros dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu rolü için çalışmalara başladı.

İsmail Filiz yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.

