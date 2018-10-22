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"Ezelden Gazele" CRR'de sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:10 | Son Güncelleme

Türk musikisinden nadide örneklerin yer aldığı "Ezelden Gazele" adlı program, Doç. Dr. Mehmet Çelik yorumuyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünden bugüne meclislere ve mesellere kaynaklık teşkil eden, Türk musikisinden nadide örneklerin yer aldığı "Ezelden Gazele" adlı program, Doç. Dr. Mehmet Çelik yorumuyla sahnelendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Bad-ı Saba Musiki Topluluğu"nun da sahne aldığı programa ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, etkinliğin bir sohbet toplantısı olduğuna işaret ederek, "CRR yöneticileri ve İBB Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla bundan sonra her ay bir tane olmak üzere bunun gibi 8 program yapacağız." dedi.

Çelik, programın bir kültür arkeolojisi konumunda olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün unutulmaya yüz tutmuş kavramların edebiyatta, şiirde, tasavvufta, sanatta ve felsefedeki izlerinin peşindeyiz. Aynı zamanda bu bir iz sürme programı. Bugünkü programda da 'ezel' kavramının tasavvufa ve tasavvuf edebiyatına yansımaları üzerine konuşacağız. Bir edebiyatçı olarak ezel kavramının bizdeki yansımaları, hayatımızdaki yeri ve sanatımızı biçimlendirme şekli üzerine duracağım."

Bad-ı Saba Musiki Topluluğu'nun sanat yönetmeni İbrahim Kararoğlu ise topluluğun 2003 yılında kurulduğunu belirterek, "Tasavvuf, Türk klasik müziğini ve geleneksel müziğimizin güzide örneklerini elimizden geldiği kadar, kaidelerine göre icra etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kararoğlu, "Ezelden Gazele" programı için yaklaşık bir aylık çalışmayla musiki ile edebiyatın birlikteliğini en güzel şekilde anlatabilmek adına, özel bir repertuvar hazırladıklarını aktardı.

Toplulukta kendisi ile Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan sanatçı Alper Akaryıldız'ın solist olduğunu dile getiren Kararoğlu, şunları kaydetti:

"Tasavvuf müziği içerisinde ezel temasını en güzel şekilde belirten 'devriye' isimli bir form var. Konserimizin ekseriyesi de devriye formundaki eserlerden oluşmakta. Aynı zamanda bu konserde irfan türkülerine de yer verdik."

Kanun, ud, ney, klasik kemençe ve çello gibi enstrümanlar eşliğinde sahnelenen program, yaklaşık 2 saat sürdü.

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Ezelden Gazele

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