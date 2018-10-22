"Ezelden Gazele" CRR'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Dünden bugüne meclislere ve mesellere kaynaklık teşkil eden, Türk musikisinden nadide örneklerin yer aldığı "Ezelden Gazele" adlı program, Doç. Dr. Mehmet Çelik yorumuyla sahnelendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Bad-ı Saba Musiki Topluluğu"nun da sahne aldığı programa ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, etkinliğin bir sohbet toplantısı olduğuna işaret ederek, "CRR yöneticileri ve İBB Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla bundan sonra her ay bir tane olmak üzere bunun gibi 8 program yapacağız." dedi.

Çelik, programın bir kültür arkeolojisi konumunda olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün unutulmaya yüz tutmuş kavramların edebiyatta, şiirde, tasavvufta, sanatta ve felsefedeki izlerinin peşindeyiz. Aynı zamanda bu bir iz sürme programı. Bugünkü programda da 'ezel' kavramının tasavvufa ve tasavvuf edebiyatına yansımaları üzerine konuşacağız. Bir edebiyatçı olarak ezel kavramının bizdeki yansımaları, hayatımızdaki yeri ve sanatımızı biçimlendirme şekli üzerine duracağım."