Ezgi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Türkiye’nin ilk güzellik merkezi hijyen ödülünü almayı başaran Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, kadınlara kaliteli ve hijyenik hizmet sunmasıyla gündeme geldi. Yaklaşık 70 farklı şubede hizmet veren güzellik merkezi hakkında konuşan yönetici Ezgi Doğan, çalışmalarını büyük bir aşka yerine getirdiklerini söyledi. Kadınlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Ezgi Doğan, güzellik sektöründe bir ödül daha aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

EZGİ DOĞAN KİMDİR?

Başarılı iş yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken ve güzellik sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ezgi Doğan, 1989’da Ağrı'da doğdu. Aris Güzellik Merkezi yöneticisidir. 2010’dan beri bu sektörde faaliyetlerini sürdüren Aris Güzellik Merkezi, Türkiye'de yaklaşık 70 şubesiyle bu alanda kurumsal kalitede hizmet veriyor.

Daha önce Güzellik Akademisi kurmasıyla da sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmayı başaran Ezgi Doğan, bu tür yeniliklerin devam edeceğini söyledi. Özellikle pandemi döneminde daha büyük önem kazanan hijyen konusunda profesyonel bir ekiple çalıştıklarını belirten Ezgi Doğan, bütün şubelerde son derece titiz bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Pandemi döneminden de önce ekstra hijyen koşullarına dikkat ederek müşterileri ağırladıklarını söyleyen Ezgi Doğan, bir ödüle daha layık görüldü. Daha önce Güzellik Akademisi kurmasıyla büyük beğeni toplayan Ezgi Doğan, bu süreçte yaptığı açıklamalarında güzellik sektörüne damgasını vuracak işlere imza atacaklarını dile getirmişti.

Doğan, pandemi sonrasında güzellik sektörünün geleceği konusunda en sağlam adımları atan marka olduklarını belirtti. Başarılı iş kadını Ezgi Doğan tarafından profesyonel şekilde yönetilen Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, Türkiye çapında 70. şubesini de büyük bir lansman ile açmıştı. Güzellik merkezi hijyen ödülü ile ilgili konuşan Ezgi Doğan, “Güzellik merkezlerinde hijyen en dikkat edilmesi gereken bir husustu zaten. Pandemi ve sonrasında temizlik konusu artık hayatın her alanında öncelik durumunda.” ifadelerini kullandı.



