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Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ezgi Eyüboğlu evli mi?

16.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk oyunculuk deneyimini Senin Uğruna dizisiyle yaşayan Ezgi Eyüboğlu, Arka Sokaklar dizisine konuk oldu. İlk kez Kalbim Seni Seçti dizisinde başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige karakterine hayat verdi.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ezgi Eyüboğlu evli mi?

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evlenen Ezgi Eyüboğlu, daha sonra ünlü oyuncudan ayrıldı. Sonrasında Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Ezgi Eyüboğlu, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya, İntikam, Yasak Asude, Ulan İstanbul, Adı Mutluluk, Payitaht Abdulhamit gibi dizilerde oynadı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmesinin ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yaptı. 2012’de Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Arkasından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

EZGİ EYÜPOĞLU EVLİ Mİ?

Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandıran Ezgi Eyüpoğlu, Kaan Yıldırım’la evlenip ayrıldı. Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşadı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ezgi Eyüboğlu evli mii

OYNADIĞI DİZİLER

2007’de Senin Uğruna dizisine konuk oyuncu olarak katılan Ezgi Eyüboğlu, 2008’de ise Arka Sokaklar’da konuk olarak yer aldı. 2011’de Kalbim Seni Seçti dizisinde Derin karakteriyle başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, 2011’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige karakterini canlandırdı.

2012’de Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde Zeynep karakteriyle başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, 2012’de ise Yalan Dünya’da konuk oyuncu olarak yer aldı. 2013-2014 yılları arasında İntikam dizisinde Cemre Arsoy karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, 2014’te Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) karakteriyle sevenleriyle buluştu.

2014’te Ulan İstanbul dizisinde Ada Akça karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Ezgi Eyüboğlu, 2015’te Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü olarak başrolde yer aldı.

Ezgi Eyüboğlu, 2017’de TRT1’in sevilen dizisi Payitaht Abdulhamit dizisinde Melike (Ahsen) karakterini canlandırdı.


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Arka Sokaklar dizisi Ezgi Eyüboğlu

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