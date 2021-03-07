Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Ankara doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, önce İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş daha sonra ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde master yapmıştır. Tek çocuk olarak büyüyen Ezgi Eyüboğlu, 2007 yılından beri oyunculuk sektöründe kendisini kanıtlamaktadır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988 Ankara doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, kimya öğretmeni bir anne ve bankacı bir babanın tek çocuğudur.

İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk alanında master derecesini alan ünlü oyuncu master eğitimi sırasında bir ajansa kaydolmuş ve tiyatro kulübünde bulunmuştur.

2007 yılında sektöre adım atan Ezgi Eyüboğlu, profesyonel oyunculuğun yanında ilk yıllarında defile ve organizasyonlarda modellik de yapmıştır.

2012 yılında dönemin en ünlü dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl'da Aybige Hatun rolünü üstlenmiş ve büyük bir çıkış yakalamıştır.

TEŞKİLAT CEREN KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu tarafından canlandırılan Ceren karakteri, Serdar'ın aşık olduğu kadındır. Oldukça çekici ve sempatik bir kadın olan Ceren, mutfakta mucizeler yaratmakta ve yaptığı Fransız sosları satarak geçimini sağlamaktadır. Sadece bir aşçı olarak görülen Ceren aslında göründüğünden çok daha fazlasıdır.