Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Ankara doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, önce İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş daha sonra ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde master yapmıştır. Tek çocuk olarak büyüyen Ezgi Eyüboğlu, 2007 yılından beri oyunculuk sektöründe kendisini kanıtlamaktadır.
15 Haziran 1988 Ankara doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, kimya öğretmeni bir anne ve bankacı bir babanın tek çocuğudur.
İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk alanında master derecesini alan ünlü oyuncu master eğitimi sırasında bir ajansa kaydolmuş ve tiyatro kulübünde bulunmuştur.
2007 yılında sektöre adım atan Ezgi Eyüboğlu, profesyonel oyunculuğun yanında ilk yıllarında defile ve organizasyonlarda modellik de yapmıştır.
2012 yılında dönemin en ünlü dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl'da Aybige Hatun rolünü üstlenmiş ve büyük bir çıkış yakalamıştır.
Ezgi Eyüboğlu tarafından canlandırılan Ceren karakteri, Serdar'ın aşık olduğu kadındır. Oldukça çekici ve sempatik bir kadın olan Ceren, mutfakta mucizeler yaratmakta ve yaptığı Fransız sosları satarak geçimini sağlamaktadır. Sadece bir aşçı olarak görülen Ceren aslında göründüğünden çok daha fazlasıdır.
2007 Senin Uğruna
2008 Arka Sokaklar
2010 Kutsal Damacana: Dracoola
2011 Kalbim Seni Seçti - Derin
2011 Muhteşem Yüzyıl - Aybige
2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Zeynep
2012 Yalan Dünya
2013-2014 İntikam - Cemre Arsoy
2014 Yasak - Asude
2014 Ulan İstanbul - Ada Akça
2015 Adı Mutluluk - Kumsal Güçlü
2017 Payitaht Abdulhamit - Melike (Ahsen)
2018 Yol Arkadaşım 2 - Çilek
2019 Bir Aile Hikayesi - Nil
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