Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Ezgi Eyüboğlu, kısa bir süre sonra Sinan Engin'in Seda Sayan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin aşkı, birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıktı.

Koronavirüs sebebiyle bir süredir evde kendilerini karantinaya alan çiftin aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

EZGİ AİLEYE GİRDİ

Ezgi Eyüboğlu, sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başladı.



Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikili, muhabirlerin, "Mutluluklar dileriz, neler söyleyeceksiniz?" sorularına sessiz kalarak hızla gözlerden kaybolmuştu.

