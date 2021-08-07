Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin'den yeni hamle! Birbirlerini sildiler

Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.

TEK TEK SİLDİ

Ayrılık sonrası 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.

"EZGİ'YE SORUN" DEMİŞTİ

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin ise ayrılık sorularına; "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını vermişti. Ancak kısa bir süre sonra ise o da fotoğrafları kaldırmıştı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da kopardı. Engin ve Eyüboğlu karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı.



