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Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin'den yeni hamle! Birbirlerini sildiler

07.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile işletmeci Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldır süren ilişkilerini; geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde noktalamıştı. Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da kopardı.

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin'den yeni hamle! Birbirlerini sildiler

Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.

TEK TEK SİLDİ

Ayrılık sonrası 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.

"EZGİ'YE SORUN" DEMİŞTİ

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin ise ayrılık sorularına; "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını vermişti. Ancak kısa bir süre sonra ise o da fotoğrafları kaldırmıştı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da kopardı. Engin ve Eyüboğlu karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin
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