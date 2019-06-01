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"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak

İSTANBUL (AA) - "İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Yenikapı'da yapılacağı belirtilen etkinlik, aynı alanda organize edilen "Enderun Teravih Namazı"na gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'na alındı.

Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık ve Ömer Karaoğlu'nun sahne alacağı etkinlik 23.25'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülbaki Kömür Aykut Kuşkaya Ezgi İBB konser Ömer Karaoğlu Sultanahmet

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