‘Ezgi Gecesi’ Sultanahmet Meydanı’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı Etkinlik alanında yapılması planlanan “Ezgi Gecesi” etkinliği Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği Enderun Teravih namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Sultanahmet Meydanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı’nda düzenlenmesi planlanan Ezgi Gecesi programı, Yenikapı’da Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğünce organize edilen Enderun Teravih Namazı’na gösterilen yoğun ilgiden dolayı Sultanahmet Meydanı’na alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü saat 23.20’de Sultanahmet Meydanı’nda Ezgi Gecesi gerçekleştirilecek.

Birbirinden özel sanatçılar sahne alacak

Etkinlik, teravih namazından sonra saat 23.20 sularında başlayacak. Konserde sahne alacak olan sanatçılar, o dönemin toplumsal konuları işleyen ve bir döneme damgasını vurmuş olan sevilen ezgileri seslendirecek. Gecede; Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yuncuoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Nostaljik ezgilerle İstanbullular unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak.

