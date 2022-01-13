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Ezgi Karayel ile yakalanan Önder Öztarhan'ın Aslı Enver ile aşk yaşadığı gündemde

13.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz gün Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile yakalanmıştı. Önder Öztarhan'ın Karayel ile görüntüleri konuşulurken Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ezgi Karayel ile yakalanan Önder Öztarhan'ın Aslı Enver ile aşk yaşadığı gündemde

Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

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ÖYKÜ KARAYEL'İN İKİZİYLE YAKALANDI

İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.

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Önder Öztarhan, 2002 yılında nikah masasına oturduğu Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştı. Ünlü iş insanının bu evliliğinden Sahara ve Nazenin adında iki kızı bulunuyor.


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Aslı Enver
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