Ezgi Karayel ile yakalanan Önder Öztarhan'ın Aslı Enver ile aşk yaşadığı gündemde

Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

ÖYKÜ KARAYEL'İN İKİZİYLE YAKALANDI

İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.

Önder Öztarhan, 2002 yılında nikah masasına oturduğu Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştı. Ünlü iş insanının bu evliliğinden Sahara ve Nazenin adında iki kızı bulunuyor.



