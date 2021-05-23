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Ezgi Mola, Bakan Derya Yanık’ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

23.05.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu dile getirdiğini sözlerine isyan etti.

Ezgi Mola, Bakan Derya Yanık’ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kendine hayran bırakan Ezgi Mola, Bakan Derya Yanık’ın sözlerine Instagram hesabından isyan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nunda yaptığı sunumda; salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söyledi. Bakanın açıklamaları tepki çekerken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözlere tepki gösteren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.

EZGİ MOLA: İNANMAK İSTEMİYORUM

Instagram hesabından Bakan Derya Yanık’ın sözlerini konu alan bir paylaşım yapan Ezgi Mola şunları yazdı:

Herhangi bir şiddetin tolere edilebilir olduğunu bir bakanın açıkladığına inanmak istemiyorum! Yani eşiniz sizi döverse tolere eder misiniz? Ya da kızını eşi dövse “olur böyle ya” der misiniz?

azomola

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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