MAGAZİN

Ezgi Mola'dan bikinili paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 20:10 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak tatilde çekildiği bikinili pozunu paylaşan Ezgi Mola, fotoğrafını ise yorumlara kapattığını esprili bir dille duyurdu.

Ezgi Mola'dan bikinili paylaşım!

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkatleri çeken Ezgi Mola, bayram tatilinde denizin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu defa bikinili bir pozunu paylaştı.

YORUMLARA KAPATTI
Fotoğrafını yorumlara kapalı olarak paylaşan Ezgi Mola,"Beni bilen bilir, doğallıktan yanayımdır .. GüZel yorumlarınızı bekliyorum -aaaa yoruma kapatmışım :( -" notunu yazdı. Mola'nın son paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

ezgi

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Ezgi Mola instagram tatil

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