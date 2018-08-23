Ezgi Mola'dan bikinili paylaşım!

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkatleri çeken Ezgi Mola, bayram tatilinde denizin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu defa bikinili bir pozunu paylaştı.

YORUMLARA KAPATTI

Fotoğrafını yorumlara kapalı olarak paylaşan Ezgi Mola,"Beni bilen bilir, doğallıktan yanayımdır .. GüZel yorumlarınızı bekliyorum -aaaa yoruma kapatmışım :( -" notunu yazdı. Mola'nın son paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.





