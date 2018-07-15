MAGAZİN

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile ilişki yaşadığı iddia edilen İntizar'ın özel görüntülerini mahkemeye sundu! Yapılan kötü eleştirilere Ezgi Mola sert tepki gösterdi

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Mustafa Ceceli, İntizar ile Sinem Gedik’in video görüntülerinimahkemeye delil olarak sundu.

Ünlü şarkıcı, hem oğlu Arın’ın velayetini istedi hem de 20 bin liralık nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.

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Bu gelişme magazin dünyasında gündem oylurken İntizar'a yapılan çirkin eleştirilere ünlü isimler tepki gösterdi. Onlardan biri de Ezgi Mola idi. Ezgi Mola yapılan çirkin eleştirilere tepki gösterirken, insanların şu ya da bu şekilde özel hayatlarından ve tercihlerinden dolayı suçlanmaması gerektiğini söyledi.

İşte Ezgi Mola’nın insta hikaye kısmından yaptığı o paylaşım…

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Ezgi Mola mustafa ceceli İntizar sinem gedik

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