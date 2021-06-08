Ezgi Mola'nın davası hakkında flaş gelişme! Mahkeme yeni kararı açıkladı

Geçtiğimiz sosyal medyanın gündemine oturan ve büyük ses getiren cinsel taciz olaylarından biri olan Musa Orhan, için paylaşımda bulunan Ezgi Mola hakkında geçtiğimiz günlerde dava açıldığı ve hapis istemi ile yargılanacağı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu hakkında çıkan kararın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yalnız değildir' etiketi açılarak birçok sanatçı ve hayranı destek vermişti. Musa Orhan'ın avukatı tarafından dava edilen Mola hakkında mahkemeden yeni karar çıktı. Yeni gelişmeye göre Mola'nın dosyası 'basit yargılama usulü' görülecek. MAHKEMEDEN YENİ KARAR ÇIKTI Geçtiğimiz hafta Ezgi Mola hakkında açılan dava sonucu hapis istemiyle yargılanacağı söylenmişti. Karar üstüne gelen tepkiler sonucu yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık da ünlü oyuncu hakkında ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame üzerine Mola'ya açılan davanın ‘belli bir ağırlığa ulaşılmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın ‘basit yargılama' usulüyle görülmesine kadar verildi.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE DAVALIK OLDU Geçtiğimiz hafta bomba gibi düşen mahkeme kararı herkesi şaşkına çevirmişti. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü. "ÖZÜR DİLEMEKTEN HEP KAÇINDI" Öte yandan açılan dava sonrası Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş bir açıklama yaparak Mola'nın özür dilemekten kaçındığı için olayın buralara geldiğini savunmuştu. Avukat Akkuş yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" ifadelerini kullandı.