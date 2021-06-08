Ezgi Mola'nın davası hakkında flaş gelişme! Mahkeme yeni kararı açıkladı

Geçtiğimiz sosyal medyanın gündemine oturan ve büyük ses getiren cinsel taciz olaylarından biri olan Musa Orhan, için paylaşımda bulunan Ezgi Mola hakkında geçtiğimiz günlerde dava açıldığı ve hapis istemi ile yargılanacağı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu hakkında çıkan kararın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yalnız değildir' etiketi açılarak birçok sanatçı ve hayranı destek vermişti. Musa Orhan'ın avukatı tarafından dava edilen Mola hakkında mahkemeden yeni karar çıktı. Yeni gelişmeye göre Mola'nın dosyası 'basit yargılama usulü' görülecek.
Geçtiğimiz hafta Ezgi Mola hakkında açılan dava sonucu hapis istemiyle yargılanacağı söylenmişti. Karar üstüne gelen tepkiler sonucu yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık da ünlü oyuncu hakkında ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame üzerine Mola'ya açılan davanın ‘belli bir ağırlığa ulaşılmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın ‘basit yargılama' usulüyle görülmesine kadar verildi.
Geçtiğimiz hafta bomba gibi düşen mahkeme kararı herkesi şaşkına çevirmişti. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü.
Öte yandan açılan dava sonrası Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş bir açıklama yaparak Mola'nın özür dilemekten kaçındığı için olayın buralara geldiğini savunmuştu. Avukat Akkuş yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola hakkında çıkan dava olayının duyulmasının ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında müzisyenler, oyuncuların da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarıyla Mola'ya destek oldu.
Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları öne sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini vurgulan Avukat Akkuş, müvekkili Orhan, hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü iddia etti.
İŞTE ÜNLÜLERDEN EZGİ MOLAYA GELEN DESTEK PAYLAŞIMLARI
FAZIL SAY
Ezgi Mola yalnız değildir.
Yanındayız.
Ezgi Mola yalnız değildir.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) June 3, 2021
Yanındayız.#EzgiMolaYalnızDeğildir pic.twitter.com/PrOFRWU7we
ZEYNEP BEŞERLER
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?#EzgiMolaYalnızDeğildir #EzgiMola pic.twitter.com/JF1PO9B6sE— Zeynep Beserler (@zeynep5erler) June 2, 2021
MELEK MOSSO
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun!
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun! #ezgimolayalnızdeğildir pic.twitter.com/Z5cqTC2DS4— Melek Mosso (@MelekMosso) June 2, 2021
İBRAHİM SELİM
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...#EzgiMolaYalnızDeğildir pic.twitter.com/n0i7NyQWes— İbrahim Selim (@ibrahimselim) June 2, 2021
METİN UCA
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir pic.twitter.com/J2BtAR5QUS— Metin Uca (@MetinUca) June 2, 2021
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