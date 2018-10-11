MAGAZİN

Ezgi Mola düğün davetiyelerini yazıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, geride bıraktığımız temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent İntepe ile ilgili kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Sessizce hallettik' cevabını vermiş kafaları karıştırmıştı.

Ezgi Mola düğün davetiyelerini yazıyor

Bu haberlerin üzerinden yaklaşık üç ay geçtikten sonra Ezgi Mola cephesinden yine çok kafa karıştıracak bir paylaşım geldi. Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Levent İntepe ile gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Mola, insta hikaye kısmından köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaştı ve üzerine de ‘Düğün davetiyelerini yazıyoruz’ notunu düştü.

Birkaç ay içerisinde ardı ardına gelen bu paylaşımlar, Mola cephesinden çok yakında gelebilecek bir evlilik haberi şeklinde yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola evlilik düğün davetiyesi levent intepe

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