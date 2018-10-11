Ezgi Mola düğün davetiyelerini yazıyor

Bu haberlerin üzerinden yaklaşık üç ay geçtikten sonra Ezgi Mola cephesinden yine çok kafa karıştıracak bir paylaşım geldi. Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Levent İntepe ile gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Mola, insta hikaye kısmından köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaştı ve üzerine de ‘Düğün davetiyelerini yazıyoruz’ notunu düştü.

Birkaç ay içerisinde ardı ardına gelen bu paylaşımlar, Mola cephesinden çok yakında gelebilecek bir evlilik haberi şeklinde yorumlandı.



