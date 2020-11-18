Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Ezgi Mola, son dönemde hakkında çıkan evlilik haberlerinden sonra şimdi de hamile olduğuna ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Hatta Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bu haberden sonra nikah masasına oturmak için işlemleri hızlandırdığı öne sürüldü.

Çıkan haberlerden sonra Ezgi Mola isyan etti.



Ünlü oyuncu, "Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler." dedi.



