MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

18.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, bir gazetede çıkan haberden sonra Instagram hesabından isyan etti. Mola, "Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız" dedi.

Ezgi Mola, son dönemde hakkında çıkan evlilik haberlerinden sonra şimdi de hamile olduğuna ilişkin iddialarla gündeme geldi.

2873806_c5760ef6189c81d155a02f5f2ad07de1_640x640

Hatta Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bu haberden sonra nikah masasına oturmak için işlemleri hızlandırdığı öne sürüldü.

2873806_51952866018ca2d629c1b2bd260432d4_640x640

Çıkan haberlerden sonra Ezgi Mola isyan etti.

2873806_1d0edcd9137fd0e275101805d1bc5028_640x640
Ünlü oyuncu, "Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler." dedi.

Ezgi Mola'nın takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'Ezgi Mola'nın takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'un annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!Sadakatsiz dizisinin Selçuk'un annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!
Yıllar sonra ekranlara çıktı!Yıllar sonra ekranlara çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Diğer Haberler

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

Fragmanı bile olay! Dev kadro...

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'un annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek

'Tedavi hayatım boyunca sürecek'

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, Ozan Güven’in darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a destek verdi!

Deniz Bulutsuz paylaşımı! ‘Tarifi yok...’

Yaş aldıkça güzelleşti! İşte Nebahat Çehre'nin gençlik hali

Yaş aldıkça güzelleşti! Tanıyabildiniz mi?

Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov!

Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.