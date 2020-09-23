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Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla sosyal medyayı yıktı

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gerçek bir hayat hikayesinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı daha ilk bölümden izleyicilerden tam not almıştı. Dün gece ikinci bölümü yayınlanan dizide, başrol oyuncularından Ezgi Mola’nın mükemmel performansı sosyal medyaya damga vurdu.

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla sosyal medyayı yıktı

Ezgi Mola, TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı adlı dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. Twitter tredler listesinin zirvesinde hem Masumlar Apartmanı hem de Ezgi Mola yer aldı. TRT 1’in iddialı dizisi dün geceki bölümüyle de reyting listelerinin zirvesinde yer aldı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola ile beraber Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde ortaya çıkan sır ve Ezgi Mola’nın mükemmel performansı sosyal medyaya damgasını vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Ezgi Mola'nın oyunculuğuna övgüler yağdırdı.

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı 2. son bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu! Masumlar Apartmanı'ndaki büyük sır sosyal medyayı salladı!Masumlar Apartmanı 2. son bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu! Masumlar Apartmanı'ndaki büyük sır sosyal medyayı salladı!
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