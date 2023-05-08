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Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor! İşte nikah şahitleri

08.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme kararı aldı. Sessiz sedasız yürütülen planlama ile Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor. İkilinin nikah şahitleri de tanıdık isimler...

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor! İşte nikah şahitleri

Masumlar Apartmanı'daki başarılı oyunculuğuyla ününe ün katan Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için adım attı. Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı.

SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK KARARI

GazeteMagazin'in haberibe göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor.

Ekran Alıntısı

Aile ve yakın dostlarının katılacağı nikah törenine 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi.

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Ezgi Mola Oyuncu sevgilisi

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