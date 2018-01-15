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Ezgi Mola şimdi de Kerem Bursin’e yazdı!

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hollywood'un aksiyon oyuncularının sosyal medya hesaplarına yazdığı notlarla dikkat çeken oyuncu Ezgi Mola, bu defa oyunculuğu Türkiye'de sürdüren Kerem Bursin'e yazdı.

Ezgi Mola şimdi de Kerem Bursin’e yazdı!

Amerika’da yetişen ancak sonrasında Türkiye’ye gelerek oyunculuk kariyerini ülkemizde sürdüren Kerem Bursin yer aldığı projelerle dikkat çeken bir isim… Şimdilerde yeni bir film projesi üzerinde çalışan Bursin bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde.

EZGİ YAZDI KEREM YANITLADI
Sosyal medya hesabından filmiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Kerem Bursin oyuncu meslektaşı Ezgi Mola’dan gelen yorumu yanıtsız bırakmadı. Ezgi Mola’nın esprili paylaşımını yanıtsız bırakmayan Bursin şöyle yazdı:

ezgı

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Ezgi Mola kerem bürsin

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