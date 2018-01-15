Ezgi Mola şimdi de Kerem Bursin’e yazdı!

Amerika’da yetişen ancak sonrasında Türkiye’ye gelerek oyunculuk kariyerini ülkemizde sürdüren Kerem Bursin yer aldığı projelerle dikkat çeken bir isim… Şimdilerde yeni bir film projesi üzerinde çalışan Bursin bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde.

EZGİ YAZDI KEREM YANITLADI

Sosyal medya hesabından filmiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Kerem Bursin oyuncu meslektaşı Ezgi Mola’dan gelen yorumu yanıtsız bırakmadı. Ezgi Mola’nın esprili paylaşımını yanıtsız bırakmayan Bursin şöyle yazdı:

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

