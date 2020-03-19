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Ezgi Mola sordu: Kira ve maaş ödeyenler ne yapacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Corona virüsü önlemleri dolayısıyla yaşanacak olan ekonomik krizle ilgili dikkat çeken satırlar kullandı.

Ezgi Mola sordu: Kira ve maaş ödeyenler ne yapacak?

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler arasında pek çok mekanın kapatılması da vardı. İşletmeler, alınan karar gereği mekanlarını kapatırken burada çalışanların akıbeti de belirsiz bir hale geldi. Bazı mekanlar çalışanlarını ücretsiz izne çıkarırken hemen herkesin aklında kira ve fatura ödemeleri var.

Seda Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Ezgi Mola da Instagram hesabından benzer bir paylaşımda bulundu ve bu konuda bir iyilik hareketi başlatılması gerektiğini söyledi.

ezgi-mola-instagram


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola, korona,

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