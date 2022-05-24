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Ezgi Mola'ya büyük şok! Musa Orhan davasında ceza aldı

24.05.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapmıştı. Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ezgi Mola'ya büyük şok! Musa Orhan davasında ceza aldı

Oyuncu Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.

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Ezgi Mola Musa Orhan
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