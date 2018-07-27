MAGAZİN

Ezgi Mola yine çileden çıktı: Oy isterken hepsi bağırdı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Hayvan hakları konusunda her zaman hassas olan oyuncu Ezgi Mola , köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişiye ve siyasetçilere ateş püskürdü

Ezgi Mola yine çileden çıktı: Oy isterken hepsi bağırdı...

Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi daha sonra gözaltına alındı.

Bu haberi gören Ezgi Mola çileden çıktı! Hayvan hakları konusunda hassas olan ve her zaman hayvanların hakkı konusunda takipte olan ünlü oyuncu yine çileden çıktı.

İşkence görüntülerini izleyen Ezgi Mola, sosyal medya hesabından isyan etti. Mola ağzını bozarak işkenceci kişiye demediğini bırakmadı. Mola "Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!" dedi. İşte o paylaşım:

Capture


PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldüFuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü
Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödediKıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Ezgi Mola hayvanlar ezgi mola instagram

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi linç edildi!

Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi linç edildi!

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Coşkun Sabah kız arkadaşıyla yakalandı!

Coşkun Sabah kız arkadaşıyla yakalandı!

Survivor aşıkları Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz el ele

Survivor aşıkları Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz el ele

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi

Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi

32 kilo veren Nur Yerlitaş: Bunalıma girdim

32 kilo veren Nur Yerlitaş: Bunalıma girdim

Emina Jahovic aşkı yalanlamadı

Emina Jahovic aşkı yalanlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.