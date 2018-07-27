Ezgi Mola yine çileden çıktı: Oy isterken hepsi bağırdı...

Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi daha sonra gözaltına alındı.

Bu haberi gören Ezgi Mola çileden çıktı! Hayvan hakları konusunda hassas olan ve her zaman hayvanların hakkı konusunda takipte olan ünlü oyuncu yine çileden çıktı.

İşkence görüntülerini izleyen Ezgi Mola, sosyal medya hesabından isyan etti. Mola ağzını bozarak işkenceci kişiye demediğini bırakmadı. Mola "Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!" dedi. İşte o paylaşım:



