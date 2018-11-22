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Ezgi öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Ezgi Elgin (27), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ezgi öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmen Ezgi Elgin (27), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Elgin'in cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğretmenlik yapan Ezgi Elgin, bir süredir lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Ezgi Elgin'in cenazesi, bugün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Elgin'in tabutunun üzerine gelin duvağı konulurken, cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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